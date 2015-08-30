Турчинов попросил бойцов АТО привезти ему в пакете главаря "ДНР" (видео)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов попросил украинских спецназовцев, отправляющихся в зону АТО, привезти ему в пакете одного из главарей боевиков "ДНР" Александра Захарченко.

Об этом сообщает Апостроф.

"Если надо, Захарченко привезете в пакете?" — спросил Турчинов, на что один из военнослужащих дал утвердительный ответ.

"Без проблем - дайте команду", - ответил он.

Читайте такжеУкраина будет делать все для освобождения своих патриотов из российских тюрем - Турчинов

Как сообщал УНИАН, один из главарей боевиков "ДНР" Захарченко вместе со своей сожительницей и дочерьми покинули особняк, который находится в Донецке между улицами Калинина и Торецкая.