Главарь боевиков "ДНР" покинул свою "резиденцию" в Донецке - СМИ

Как сообщает Новости Донбасса, также исчез пост охраны на въезде в дом и автомобили, которые ранее все время находились на парковке. Настоящее местоположение Захарченко неизвестно.

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Отмечается, что последнее свои видео он записывал в своем старом офисе - на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Университетской - в здании облфинуправления.

Напомним, ранее в СНБО предупреждали, что Россия готовит провокации ко Дню Независимости Украины.