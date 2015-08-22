Главарь боевиков "ДНР" покинул свою "резиденцию" в Донецке - СМИ
19:15, 22 августа 2015Война
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Один из лидеров боевиков "ДНР" Александр Захарченко вместе со своей сожительницей и дочерьми покинули особняк, который находится в Донецке между улицами Калинина и Торецкая.
REUTERS
Как сообщает Новости Донбасса, также исчез пост охраны на въезде в дом и автомобили, которые ранее все время находились на парковке. Настоящее местоположение Захарченко неизвестно.
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Отмечается, что последнее свои видео он записывал в своем старом офисе - на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Университетской - в здании облфинуправления.
Напомним, ранее в СНБО предупреждали, что Россия готовит провокации ко Дню Независимости Украины.
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