Главарь боевиков "ДНР" покинул свою "резиденцию" в Донецке - СМИ

19:15, 22 августа 2015
Война
31360 0

Один из лидеров боевиков "ДНР" Александр Захарченко вместе со своей сожительницей и дочерьми покинули особняк, который находится в Донецке между улицами Калинина и Торецкая.

REUTERS

Как сообщает Новости Донбасса, также исчез пост охраны на въезде в дом и автомобили, которые ранее все время находились на парковке. Настоящее местоположение Захарченко неизвестно.

Читайте такжеЗаявления марионеток Кремля свидетельствуют о намерениях РФ сорвать Минские договоренности - Турчинов

Отмечается, что последнее свои видео он записывал в своем старом офисе - на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Университетской - в здании облфинуправления.

Напомним, ранее в СНБО предупреждали, что Россия готовит провокации ко Дню Независимости Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter