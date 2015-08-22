Жителям обстрелянных боевиками Попасной и Валуйского восстановили подачу газа и электричества

Об этом УНИАН сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации.

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«По состоянию на 15.00 в результате слаженной работы электриков и газовиков удалось устранить повреждения в результате вчерашних обстрелов. Так, в г. Золотое-4 электрики отремонтировали трансформатор. Подача электроэнергии в город восстановлена. Газовики залатали повреждения от снарядов САУ на газопроводах в г. Попасная. Также было восстановлено газо - и электроснабжение в с. Валуйское Станично-Луганского района», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области сутки прошла в усиленной огневой агрессии со стороны боевиков. Обстреливали г. Попасная, Золотое-4, с. Валуйское и окрестности с. Троицкое.