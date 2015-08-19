В ОБСЕ заявили об ухудшении гуманитарной ситуации на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Вене после выступления перед Постоянным советом ОБСЕ относительно ситуации на востоке Украины.

Посол заявил, что, к сожалению, наблюдатели миссии фиксируют все больше случаев ведения боевых действий на востоке Украины.

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“Мы видим ухудшение гуманитарной ситуации, и больше людей надеются получить гуманитарную помощь, и, конечно, количество внутренне перемещенных лиц составляет около 1,4 миллиона. Также 900 тыс. человек являются беженцами”, - заявил Апакан.

В связи с этим он подчеркнул, что все стороны на Донбассе должны “удвоить свои усилия для нахождения решения кризиса”. Таким образом, по его убеждению, полная имплементация Минских соглашений сейчас является более важной, чем раньше.