За сутки в зоне АТО ранены 3 военнослужащих
12:56, 19 августа 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО вследствие боевых действий ранены трое украинских военных.
За сутки среди украинских военных потерь нет / Фото УНИАН
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "За прошедшие сутки, к счастью, ни один военный не погиб и трое получили ранения", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.
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