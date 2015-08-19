За сутки в зоне АТО ранены 3 военнослужащих

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "За прошедшие сутки, к счастью, ни один военный не погиб и трое получили ранения", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.