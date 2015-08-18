За сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник. "За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, один был ранен. Эти потери силы АТО понесли под Донецком", - зазнаачив он.

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Кроме того Александр Мотузяник отметил, "вчерашние сутки отличились снижением интенсивности боевых действий, прежде всего – в районе Горловки. Впервые за прошедшие три дня количество вражеских обстрелов украинских оборонительных позиций не превысило отметку 100. Также в течение вчерашнего дня не было зафиксировано ни одного факта ведения огня по жилым кварталам со стороны противника".

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, семеро получили ранения.