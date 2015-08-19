На Луганщине ранены сапер и мирный житель

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.

Пострадавшего доставили в больницу г. Северодонецка, говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, за минувшие сутки, 18 августа, боевики снова стреляли по Крымскому и Станице Луганской.

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Так, Крымское ночью обстрелял танк, а по Станице Луганской обстрел велся с 22:00 до 01:00 из минометов «Василек», противотанковых и автоматических гранатометов и из стрелкового оружия.

«Зафиксировано возгорание дома по ул. Лермонтова. Также был перебит газопровод, но до утра ремонтникам его удалось починить», - отмечается в сообщении.

Кроме того, около 16:00 в районе неработающего контрольного пункта пропуска в г. Луганске из подствольного гранатомета выстрелом боевика был ранен 50-летний житель с. Валуйское, сообщили в пресс-службе.

«Террористы ради удовлетворения своих садистских наклонностей начали обстреливать мирных жителей на другом берегу Северского Донца. Луганская областная военно-гражданская администрация уже давно закрыла этот пункт пропуска на оккупированную территорию в связи с опасностью для граждан», – отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.