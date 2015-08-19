На Луганщине ранены сапер и мирный житель
В Луганской области неподалеку от с. Крымское во время проведения саперных работ был ранен сапер 24-й механизированной бригады.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.
Пострадавшего доставили в больницу г. Северодонецка, говорится в сообщении.
Также, по данным пресс-службы, за минувшие сутки, 18 августа, боевики снова стреляли по Крымскому и Станице Луганской.
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Так, Крымское ночью обстрелял танк, а по Станице Луганской обстрел велся с 22:00 до 01:00 из минометов «Василек», противотанковых и автоматических гранатометов и из стрелкового оружия.
«Зафиксировано возгорание дома по ул. Лермонтова. Также был перебит газопровод, но до утра ремонтникам его удалось починить», - отмечается в сообщении.
Кроме того, около 16:00 в районе неработающего контрольного пункта пропуска в г. Луганске из подствольного гранатомета выстрелом боевика был ранен 50-летний житель с. Валуйское, сообщили в пресс-службе.
«Террористы ради удовлетворения своих садистских наклонностей начали обстреливать мирных жителей на другом берегу Северского Донца. Луганская областная военно-гражданская администрация уже давно закрыла этот пункт пропуска на оккупированную территорию в связи с опасностью для граждан», – отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.