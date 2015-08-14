Боевики продолжают обстреливать позиции сил АТО из "отведенного" вооружения - штаб

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Враг, используя запрещенное вооружение, продолжал обстреливать позиции сил АТО вдоль линии разграничения.

"Уже традиционно наиболее горячо было вблизи Донецка. С полуночи до 6 утра враг из «Градов» 4 раза вел огонь по Водяному, трижды по Опытному. Один раз с реактивной артиллерии били по Красногоровке. Кроме того, под огнем вражеской артиллерии калибра 152 миллиметра оказались Троицкое, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское", - говорится в сообщении.

Также, целенаправленно разрушая именно мирные дома, около 1 ночи, преступники из «Градов» били по гражданским кварталам в Авдеевке и Опытном.

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В районе Мариуполя в 3 и около 5 ночи боевики со 152-миллиметровой артиллерии обстреляли наши опорные пункты в Старогнатовке. А в 9.15 и 12.05 артиллерия противника била по Новогригоровке. В 15.45 мирные дома в населенном пункте Бахчевик боевики обстреляли из «Градов».

На Артемовском направлении, около 1 ночи, противник также применил реактивную артиллерию по позициям сил АТО в поселке Зайцевое. А около 2 под огнем 120-миллиметровых минометов оказалось Ленинское.

На Луганщине около 10.30 в районе населенного пункта Сизое диверсионно-разведывательная группа противника неудачно пыталась обойти наблюдательный пункт сил АТО.

В целом на протяжении дня украинские военные, строго соблюдая Минские договоренности, открывали огонь только в ответ из вооружения, калибр которого не превышает 100 миллиметров.