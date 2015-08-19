Боевики обстреляли из "Градов" Авдеевку и позиции сил АТО в Песках

Об этом сообщил пресс-центр АТО на странице в соцсети. "Наиболее напряженная ситуация и в дальнейшем хранится недалеко от Донецка. С 18 часов и до полуночи наемники 6 раз вели огонь по поселку Опытное, применяя при этом 120-миллиметровые минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того вражеские минометы вечером били по подразделениям сил АТО в Песках. А около 23 часов вражеская артиллерия обстреливала наши позиции в Красногоровке", - говорится в сообщении.

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Также, в 23.07 зная, что в этом районе нет сил АТО, боевики открыли огонь из "Градов" по гражданским домам в Авдеевке.

В Луганской области почти с 21 часа и до полуночи, боевики из минометов, гранатометов, стрелкового вооружения обстреливали опорный пункт сил АТО в Станице Луганской.

"В районе Мариуполя, оккупанты около 7 вечера вели огонь по Широкино. А в 22 и около 23 били по Новотроицком со 122-миллиметровой артиллерии", - отметили в пресс-центре.

На Артемовском направлении, почти в половине 9 вечера, боевики противотанковыми ракетами и из минометов обстреляли подразделение украинской армии в поселке Луганское.

В целом, за прошедшие сутки - 18 августа, боевики 82 раза нарушили режим прекращения огня. 4 раза наемники применяли артиллерию, 32 - минометы, 63 - гранатометы и стрелковое оружие.