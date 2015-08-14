Западные окраины Донецка остаются самым горячим участком фронта в зоне АТО

Западные окраины Донецка остаются самым горячим участком фронта в зоне проведения АТО.

Об этом сказал спикер Администрации Президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

Он отметил, что «третий день подряд враг использует реактивную артиллерию, обстреливая жилые кварталы украинских городов. Снова пострадали Опытное и Авдеевка».

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По его словам, также боевики обстреляли из артиллерии жилой сектор Артемово, что вблизи г. Дзержинск Донецкой области.

Лысенко сообщил, что на юге Донецкой области постоянной мишенью боевиков остаются около 10 поселков, которые сейчас полуразрушены или уничтожены. С августа 2014 года в результате варварских обстрелов и вооруженных провокаций оккупантов здесь погибли 19 мирных жителей, в том числе 4 детей, а также получили ранения 54 человека.

Лысенко отметил, что на линии Ясиноватая – Яковлевка – Путиловский лес – Спартак – аэропорт сосредоточена тяжелая техника врага, которая регулярно привлекается к боевым действиям в темное время суток.

«В то же время днем противник не решается использовать тяжелое вооружение, преимущественно ведет по нашим позициям «беспокоящий» огонь из стрелкового оружия», - добавил он.

Лысенко сообщил, что наибольшую активность боевики проявляют в районе Донецкой объездной дороги. По его данным, на Мариупольском направлении противник продолжает придерживаться тактики обстрелов украинских укреплений из тяжелого вооружения, не вступая в ближний бой.

«Огонь из вражеских гаубиц и тяжелых минометов ведется на широком участке фронта – от Новотроицкого до Талаковки, как днем, так и ночью. Поздно вечером боевики обстреляли наших бойцов, которые обороняют Новотроицкое. Огонь велся из 120-мм минометов, которые развернуты в Докучаевске», - сказал спикер АТО.

Он также сообщил, в районе Старогнатовки «противник трижды отработал по позициям сил АТО из 152-мм пушек, а вечером выпустил полный комплект реактивных снарядов из установки «Град».

«Возле Павлополя и Орловского также зафиксирована работа вражеских гаубиц и установки «Град». Огонь велся с расстояния 10-12 км в темное время суток», - добавил спикер.

Лысенко отметил, что, кроме обстрелов украинских позиции первой и второй линий обороны, боевики продолжают засылать диверсантов.

«Одну атаку вражеской ДРГ силы АТО отбили в районе с. Семигорья», - сказал он.

На Луганском направлении наиболее неспокойная обстановка сохраняется в приграничном Станично-Луганском районе. По словам Лысенко, вчера после рассвета враг провел мощный минометно-артиллерийский обстрел украинских позиций возле с. Болотеное.

«Огонь велся с трех разных площадок на противоположном берегу Северского Донца. Вечером враг обстрелял из минометов и гранатометов Станицу Луганскую, в результате чего повреждены три дома и газопровод», - подчеркнул спикер. Он отметил, что две перестрелки между боевиками и силами АТО состоялись в Счастье.

Лысенко сказал, что в районе Бахмутской трассы вчера утром противник дважды обстрелял из минометов наших бойцов, которые обороняют с. Нижнее. В Золотом, пользуясь плотной городской застройкой, враг дважды обстрелял украинских военных.

Лысенко сообщил, что вчера в Донецкой области был зафиксирован полет 1 беспилотника, а еще один БПЛА страны-агрессора был обнаружен на границе Херсонской области и оккупированного Крыма.