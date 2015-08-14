Россия отправила на Донбасс очередной "гуманитарный" конвой

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В составе 35-й колонны более 100 автомобилей, которые везут свыше 1000 тонн "гуманитарных" грузов.

"Среди них – продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении российского ведомства.

Отмечается, что колонна разделится на две равные части. "Одна из них проследует на пункт пропуска «Донецк», вторая – на «Матвеев Курган»", - заявили в МЧС РФ.

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Как сообщал УНИАН, Россия за год направила на Донбасс свыше 3,8 тыс. грузовиков в составе так называемых «гуманитарных конвоев» с товарами негуманитарного характера.

Кроме того, стало известно, что 609 автомобилей проследовали вообще без какого-либо контроля с украинской стороны. Относительно 3 тыс. 177 автомобилей украинская сторона осуществляла визуальный контроль.