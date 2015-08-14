Россия отправила на Донбасс очередной "гуманитарный" конвой
Колонна МЧС России с так называемой "гуманитарной помощью" для оккупированной боевиками части Донбасса сегодня рано утром выдвинулась в сторону российской границы.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В составе 35-й колонны более 100 автомобилей, которые везут свыше 1000 тонн "гуманитарных" грузов.
"Среди них – продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении российского ведомства.
Отмечается, что колонна разделится на две равные части. "Одна из них проследует на пункт пропуска «Донецк», вторая – на «Матвеев Курган»", - заявили в МЧС РФ.
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Как сообщал УНИАН, Россия за год направила на Донбасс свыше 3,8 тыс. грузовиков в составе так называемых «гуманитарных конвоев» с товарами негуманитарного характера.
Кроме того, стало известно, что 609 автомобилей проследовали вообще без какого-либо контроля с украинской стороны. Относительно 3 тыс. 177 автомобилей украинская сторона осуществляла визуальный контроль.