В Минобороны назвали количество военных, получивших государственные награды с начала АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге перед прямой телефонной линией Кабинета министров страны.

Мехед отметил, что сегодня в ходе АТО на востоке Украины украинские военнослужащие демонстрируют беспрецедентный героизм и патриотизм.

“С начала особого периода за мужество и героизм, проявленные во время выполнения задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства, государственными наградами поощрены 7239 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. К сожалению, из них 1415 — посмертно”, - сказал он.

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По словам заместителя министра, 17 военнослужащим ВСУ присвоено почетное звание Героя Украины. Кроме того, 876 военнослужащих награждены Орденом Богдана Хмельницкого разных степеней, а еще 67 военнослужащих - Орденом Даниила Галицкого.

Мехед отметил, что почти 6 тысяч военнослужащих награждены отличиями Министерства обороны, Генштаба и ценными подарками за выполнение специальных заданий во время проведения АТО.

Заместитель министра также напомнил, что на сегодняшний день статус участника боевых действий получили уже 67 тыс. 779 военнослужащих и работников ВСУ.