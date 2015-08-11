В Минобороны назвали количество военных, получивших государственные награды с начала АТО
Заместитель министра обороны Украины - руководитель аппарата Петр Мехед сообщил, что с начала особого периода свыше 7200 украинских военнослужащих получили государственные награды, 17 получили звание Героя Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге перед прямой телефонной линией Кабинета министров страны.
Мехед отметил, что сегодня в ходе АТО на востоке Украины украинские военнослужащие демонстрируют беспрецедентный героизм и патриотизм.
“С начала особого периода за мужество и героизм, проявленные во время выполнения задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства, государственными наградами поощрены 7239 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. К сожалению, из них 1415 — посмертно”, - сказал он.
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По словам заместителя министра, 17 военнослужащим ВСУ присвоено почетное звание Героя Украины. Кроме того, 876 военнослужащих награждены Орденом Богдана Хмельницкого разных степеней, а еще 67 военнослужащих - Орденом Даниила Галицкого.
Мехед отметил, что почти 6 тысяч военнослужащих награждены отличиями Министерства обороны, Генштаба и ценными подарками за выполнение специальных заданий во время проведения АТО.
Заместитель министра также напомнил, что на сегодняшний день статус участника боевых действий получили уже 67 тыс. 779 военнослужащих и работников ВСУ.