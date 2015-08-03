Статус участника АТО получили более 40 тысяч правоохранителей
11:27, 03 августа 2015Война
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Статус участника боевых действий по состоянию на 31 июля получили 40 тыс. 468 правоохранителей.
В МВД озвучили количество правоохранителей, получивших статус участника АТО / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
В частности, среди этого числа статус участника боевых действий получили 16 тыс. 931 работник милиции и 13 тыс. 894 военнослужащих Нацгвардии Украины. Также статус участника боевых действий получили 9 тыс. 258 работников Госпогранслужбы и 385 работников ГСЧС.
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Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, по состоянию на 28 июля статус участника боевых действий получили более 66 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в АТО.
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