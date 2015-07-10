За время АТО награждены более 7 тыс. военных, из них 1,3 тыс. – посмертно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Украины Виктория Кушнир сегодня на брифинге в Киеве.

"Всего с начала проведения АТО государственные награды Украины получили 7 тысяч 62 военнослужащих - участников АТО, из них 1 тысяча 344 военнослужащих – посмертно", - сказала она.

Также Кушнир сообщила, что звание "Герой Украины" получили 17 участников АТО, 7 – посмертно.

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Орденом "За заслуги" награждены двое военнослужащих, орденом Богдана Хмельницкого разных степеней – 866 участников АТО, орденом "За мужество" – 553 участников, орденом Даниила Галицкого – 67, медалью "Защитнику Отечества" награждены 3 тыс. 203 участника АТО.