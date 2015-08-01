За сутки враг 109 раз нарушил режим тишины - штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

С 18 часов вечера 31 июля и до полуночи боевики продолжали применять вооружение, которое согласно Минских договоренностей должно быть отведено от линии разграничения.

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Так дважды, в 19.35 и в 22.50 преступники со 120-миллиметровых минометов били по нашим опорных пунктах неподалеку Песков. Дважды с минометов калибра 120 миллиметров была обстреляна Авдеевка. В 20.50 по танку, в 21.10 из вооружения БТР и в 23.20 из 120-миллиметровых минометов бандиты били по нашим позициям в Опитному.

На Артемовском направлении в 19 и 21 час российско-террористические войска били из танков по поселку Николаевка.

"Также продолжая применять тактику «выжженной земли» боевики из минометов ведут огонь по мирным населенным пунктам. Около десяти часов вечера преступники обстреляли жилые дома в Верхнетроицком и Авдеевке", - сообщили в пресс-центре.

В целом, за минувшие сутки – 31 июля, из 109 случаев нарушения врагом режима тишины 70 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе Донецка.

После полуночи – 1 августа, огневая активность противника с применением практически всех видов оружия продолжилась на Донецком направлении.