В Енакиево боевики перестреляли друг друга и подорвали "Град" - СМИ

«31 июля около 05:00 на севере Енакиево в поселке Карло-Марксово были слышны разрывы снарядов», - отмечает Информатор.

По информации местных жителей, под огонь попал «палаточный городок» на полигоне боевиков «ДНР». Также попадания были зафиксированы в районе дач (ставка) микрорайона «Фильтровальная».

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Убиты не менее 8 террористов, и разбита 1 единица РСЗО «Град». Предположительно огнем были накрыты расчеты артиллеристов из огневой батареи.

По одной из версий, позиции террористов были обстреляны «дружественным огнем» «своих», а потери намерены обставить как спланированную операцию ВСУ.

Ранее сообщалось, что по каким-то причинам уже месяц наблюдается противостояние между боевиками в Горловке и Енакиево. В частности, боевики Горловки стали строить укрепрайон на границе с Енакиево.