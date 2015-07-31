Боевики из артиллерии обстреляли мирный поселок Острое – пресс-центр АТО

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, в минувшие сутки, с 18 часов до полуночи боевики 46 раз нарушили режим прекращения огня.

"В 18.00 с БМП и в 19.15 со 120-миллиметрового миномета были обстреляны наши позиции неподалеку Опытного, что на Донетчине. В этом же секторе, преступники, около 20 часов со стороны Донецка, стреляли из 122-миллиметровой артиллерии по украинским защитникам в районе Водяного, и со 152-миллиметровой артиллерии по Яснобродовке. С десяти часов вечера и почти до полуночи по опорном пункта в Марьинке оккупанты били из танка", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, не меньшая активность врага наблюдалась и на Артемовском направлении. Противник со 122-миллиметровой артиллерии, БМП, минометов калибра 120 обстреливал силы АТО в поселке Луганское.

Также дважды под огонь 120-миллиметровых минометов, около 10 вечера, попала Станица Луганская.

"Очередным подтверждением беспринципности боевиков стал вчерашний обстрел мирного поселка Острое. В 20.25 со стороны шахты Абакумова из 152-миллиметровой артиллерии наемники стреляли по населенному пункту, подвергая опасности прежде всего мирное население Донбасса", - подчеркнули в пресс-центре.

В целом, согласно сообщению, в течение 30 июля, незаконные вооруженные формирования 105 раз нарушили режим тишины. 10 раз преступники использовали артиллерию, 28 – минометы, 7 – танки и БМП, 65 раз стрелковое оружие и гранатометы.

После полуночи, 31 июля, бандиты продолжили вооруженные провокации, используя в основном стрелковое оружие.