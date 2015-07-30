Боевики продолжают обстреливать силы АТО из 152-мм артиллерии вопреки Минским соглашениям

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, с 18 часов 29 июля и до полуночи незаконные вооруженные формирования в основном обстреливали наши позиции, дислоцированные близ Донецка и в районе Артемовска.

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"Так с 17.45 до 20.30 враг вел огонь из 120 – миллиметровых минометов по нашему опорному пункту неподалеку Песков. А в 21 и 22 часа из танка, со стороны Горловки наемники обстреляли силы АТО в районе Ленинского, на Артемовском направлении. Также из танка, в 21.35, боевики вели огонь по нашим позициям в Трехизбенке, что на Луганщине. Кроме того трижды со 120 – миллиметровых минометов преступники обстреливали Красногоровку и Майорск", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, не прекращают оккупанты использовать артиллерию.

"Так в 22.15 боевики со 152 – миллиметровой артиллерии били по Яснобродовке, что на Донетчине. А в 22.35 наемники с использованием артсистем калибров 152 и 122 миллиметра вновь вели огонь по позициям украинских воинов в районе Ленинского. Закончились вчерашние сутки обстрелом наших позиций из танка и артиллерии в 23.45 возле Старогнатовки, на Мариупольском направлении", - детализировали в сообщении.

В целом, как отмечается, в течение вчерашних суток незаконные вооруженные формирования 82 раза нарушили режим прекращения огня используя при этом артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

После полуночи бандформирования и в дальнейшем продолжили вооруженные провокации в основном на Артемовском и Донецком направлениях.