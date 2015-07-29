Боевики в Станице Луганской обстреляли газопровод, без газа остались почти 1,5 тысячи абонентов

За минувшую ночь в Станице Луганской наиболее интенсивный обстрел со стороны боевиков был с 21.00 до 22.00 из противотанковых гранатометов и минометов. В результате перебит газопровод на ул. Москва-Донбасс, 1469 абонентов остались без газа.

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, ведутся восстановительные работы. Информации о пострадавших не поступало.

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Также сказано, что в с. Троицкое в результате минометного обстрела прямым попаданием был уничтожен дом. Среди людей пострадавших не было, но погибли две собаки, охранявшие здание.

«Полностью разбитые здания в Станице говорят о том, что бандиты так называемой "ЛНР" просто решили выжечь населенный пункт огнем, несмотря на людей и разрушения», - отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.