В воскресенье вечером боевики начали обстрел Авдеевки, ранен местный житель - МВД

26 июля около 21:00 боевики начали обстрел Авдеевки Донецкой области.

В результате попадания снарядов в жилые кварталы Авдеевки пострадал мужчина, сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Донецкой области. Пенсионер 1935 года рождения получил осколочные ранения возле многоквартирного дома, пострадавший доставлен в больницу. Читайте такжеБоевики не прекращают обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов – Мотузяник На место направлена следственно-оперативная группа Авдеевского ГО. Информация о раненых уточняется. Ранее УНИАН сообщал, что в воскресенье, 26 июля, украинские военные трижды давали отпор вооруженным нападениям российско-террористических войск вблизи н.п. Счастье в Луганской области.

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