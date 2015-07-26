Сегодня мариупольцы начинают акцию против вывода войск из Широкино (фото)

Акция началась в 10:00 на площади Свободы, откуда стартует Автомайдан до штаба сектора "М", передает местный сайт 0629.

Волонтеры отметили, что хотят получить разъяснения, что происходит в городе и как проходит ротация.

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"Мы не дадим вывести на ротацию с Широкино наши добровольческие батальоны!" - утверждают активисты.

Также они намерены установить палатки возле блокпостов с восточной стороны города.

"Мы будем охранять наши батальоны, пока к нам не приедет гарант Конституции и не объяснит жителям Мариуполя, что означает "30-километровая зона демилитаризации" Широкино, что такое "буферная зона" и как Мариуполь будет жить в этой зоне", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в селе Широкино вблизи Мариуполя создадут 30-км зону безопасности: силы антитеррористической операции и боевики должны отвести тяжелое вооружение от центра населенного пункта на 15 км.