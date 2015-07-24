В плену боевиков остаются около 250 украинцев - Геращенко

Об этом заявила Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, народный депутат Ирина Геращенко, сообщили УНИАН в пресс-службе «Блока Петра Порошенко».

Геращенко подчеркнула, что приоритетом переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске является освобождение пленных.

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”Ключевым для нашей гуманитарной подгруппы за два последних месяца является то, что мы смогли освободить 30 украинцев, находившихся у боевиков. Еще остается около 250 украинцев в плену”, – сказала Геращенко.