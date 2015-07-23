Ситуация в зоне АТО сложная, боевики плотным огнем из артиллерии накрывают позиции военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, на Луганском направлении ситуация остается относительно спокойной. Противник только один раз открыл огонь из минометов по позициям украинских силовиков в Крымском. Также боевики из стрелкового оружия и гранатометов стреляли в Станице Луганской, Счастье и Золотом.

«На Донецком направлении со стороны НВФ продолжаются минометно-артиллерийские обстрелы наших позиций первой и второй линий обороны в районе Светлодарска. Подчеркиваем, что боевики открывают огонь и в светлое время суток», - заявил Мотузяник.

По его словам, от артиллерийской батареи в Путиловском лесу до линии разграничения – менее 4 километров. Несмотря на плотный огонь противника, силы АТО удерживают периметр и линия фронта остается стабильной.

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Также, по данным Мотузяника, в районе Горловки вражеский огонь не стихает по всему периметру, но наиболее сложная ситуация сложилась в районе Новгородского, где противник дважды «отработал» по укреплениям сил АТО из 122-мм орудий.

На северо-западе от Донецка ситуация самая сложная. Именно на участок фронта от Авдеевки до Марьинки приходится около 2/3 всех фактов нарушения режима тишины со стороны врага. Противник сосредоточил значительные силы на передовой, в том числе и тяжелое вооружение.

На Мариупольском направлении продолжается затишье. Зафиксировано лишь две кратковременные вооруженные провокации НЗФ в Широкино.

Вчера в зоне АТО было зафиксировано 8 полетов вражеских беспилотников. Еще один БПЛА страны-агрессора вторгся в воздушное пространство Украины в Сумской области.