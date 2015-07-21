Боевики лишь имитируют отвод артиллерии от линии разграничения - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Юзеф Венскович на брифинге в Киеве.

По его словам, российские СМИ на днях сообщали, что боевики отводят вооружения от линии разграничения, даже артиллерию калибром менее 100 мм. Впрочем, такая информация сопровождалась очередными обстрелами позиций сил АТО из запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

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«Вооружение, указанное в Минских договоренностях, отведено силами АТО на установленные расстояния», - заявил Венскович.

В свою очередь, по его словам, боевики днем демонстративно отводят артиллерию от линии разграничения, а ночью возвращают ее на огневые позиции, увеличивая количество артсистем.