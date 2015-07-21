С самого утра боевики обстреливают позиции сил АТО из артиллерии и стрелкового оружия

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

По состоянию на 6 утра сегодня, 21 июля, обстрелам со 152-мм артиллерии в 4.30 подверглись наши позиции близ н.п. Рассадки, Майорск, Зайцево, Лозовое, из танка – в районе Богдановки. Из стрелкового оружия – близ Донецкого аэропорта, н.п. Новомарьевка, Троицкое, Станица Луганская, Марьинка.

В целом за минувшие сутки, 20 июля, боевики 11 раз применили 152-х и 122-мм артиллерию, 19 раз - 120-мм минометы, 3 раза - танки.

"С 18.40 террористы снова вели огонь из танка по Авдеевскому коксохимическому заводу. В 22.10 бандиты стреляли по жилым кварталам города Авдеевка со 152-х и 122-мм артиллерийских систем", - говорится в сообщении пресс-центра.

Из запрещенного Минскими договоренностями оружия боевики активно обстреливали позиции сил АТО в районах н.п. Новгородское, Опытное, Красногоровка, Невельское, Авдеевка, Пески. “Беспокоящий огонь” преступники также вели вблизи н.п. Широкино, Майорськ, Марьинка, Болотенное.

Читайте такжеТеррористы сегодня более 40 раз со 120-мм минометов обстреляли позиции сил АТО – пресс-центр

Защитники Украины дали достойный отпор врагу незапрещенным Минскими соглашениями вооружением.