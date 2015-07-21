В ОБСЕ не подтверждают отвод боевиками вооружения от линии соприкосновения на Донбассе

Об этом заявил РИА Новости в понедельник замглавы миссии Александр Хуг.

"Миссия ОБСЕ вчера не наблюдала отвод, миссия наблюдала движение танков и другой тяжелой техники со стороны "ДНР" и "ЛНР"", — сказал Хуг, добавив, что это не был отводом. "Мы не видели никакого отвода", — отметил он.

Замглавы миссии пояснил, что "это важно, поскольку мы не знаем, где это вооружение в результате оказалось".

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"Имело место движение техники от линии соприкосновения куда-то, но мы не знаем, куда. Мы требуем, чтобы нам сообщали, где сейчас находится техника. Во-вторых, нам нужно знать, по каким правилам отводится техника от линии соприкосновения. В-третьих, хотелось бы знать, где это вооружение хранится. То есть, у нас три основных требования, только при их выполнении мы сможем уверенно подтвердить отвод", — добавил собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, представитель боевиков террористической организации "Донецкая народная республика" в Трехсторонний контактной группе Денис Пушилин заявляет о достижении компромисса с Украиной в вопросе отвода боевой техники калибром до 100 мм от линии соприкосновения в зоне АТО.