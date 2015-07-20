На Яворовском полигоне открылись украинско-американские военные учения (фоторепортаж, видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-группе учения «Репид Трайдент/Сейбр Гардиан-2015», участие в учениях принимают более 1800 военнослужащих из 18 стран мира. Воинские подразделения, кроме Украины и США, прислали Королевство Бельгия, Болгария, Канада, Эстония, Грузия, Германия, Великобритания, Латвия, Литва, Молдова, Норвегия, Польша, Румыния, Испания, Швеция, Турция.

Во время торжественной церемонии были исполнены государственные гимны Украины и США и на мачте подняли флаги обеих стран. Флаг Украины поднимали военнослужащие Академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного и Национальной гвардии, привлекаемые к учениям в составе украинского контингента, а флаг Соединенных Штатов – бойцы 173-й парашютно-десантной бригады командования Сухопутных войск США в Европе.

Соруководители учений с украинской стороны полковники Александр Сивак и с американской – полковник Фред Рензо совершили обход подразделений стран-участниц и поздравили военных с началом учений.

"Присутствие здесь сегодня такой мощной когорты наших партнеров и товарищей по оружию свидетельствует о широкой международной поддержке в борьбе Украинского народа за суверенитет и территориальную целостность Украины как демократического европейского государства", - сказал Сивак. Он также добавил: "Рост этой поддержки подтверждает и беспрецедентный масштаб учений, которые проводятся сейчас не только на базе Международного центра миротворчества и безопасности, но и объединяют в оперативном взаимодействии командно-штабного учения мощные военные учебные центры Европы".

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Полковник также отметил, что "сегодня в строю среди украинских военнослужащих немало тех, кто за прошлый год получили опыт боевых действий на востоке Украины и готовы этим опытом поделиться с участниками учений".

Целью учения «Репид Трайдент/Сейбр Гардиан-2015» является подготовка штабов и подразделений многонациональной бригады к ведению стабилизационных действий в рамках оборонительной операции оперативного командования с использованием опыта проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Самая большая группа – украинская, которая составляет около 800 офицеров и курсантов Академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, Военной академии из Одессы, Морской пехоты Украины и Национальной гвардии Украины.

Среди иностранных участников наибольшая группа от армии США – около 500 человек.

Учение продлится две недели, до 31 июля, на разных участках военного полигона Международного центра миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск. Во время практических занятий будет использоваться почти 900 единиц оружия и около 130 военных автомобилей и боевых машин.

Как сообщал УНИАН, украинско-американские учения «Репид Трайдент-2014» проходили 15-26 сентября на Львовщине на военном полигоне Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон). Во время практических занятий использовалось почти 700 единиц оружия и более 150 военных автомобилей и боевых машин. В целом в учении принимали участие почти 1200 военнослужащих. Наибольшая группа – украинская: почти 600 офицеров и курсантов Академии сухопутных войск, морской пехоты и Национальной гвардии Украины. Среди иностранных участников наибольшая группа от армии США – почти 200 человек.