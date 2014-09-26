В Украине завершились украинско-американские учения "Rapid Trident 2014" (фоторепортаж)

Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook.

Официальная церемония закрытия учения «Репид Трайдент-2014» состоялась на строевом плацу военного городка «Центральный». В торжественной обстановке, под звуки Гимнов Украины и Соединенных Штатов Америки, были спущены флаги обеих стран.

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Впоследствии, сокомандники учений наградили представителей украинских и иностранных подразделений ценными подарками и грамотами. Состоялся обмен сувенирами между представителями подразделений разных стран.

"Подводя итоги учения «Репид Трайдент-2014», хочу отметить, что мы не только усовершенствовали способы действий подразделений во время участия в миротворческих операциях, но и получили надлежащий пример чувство военного братства у военнослужащих разных стран, взаимоуважения и взаимовыручки во время многонациональных операций", - отметил соруководитель учений с украинской стороны полковник Александр Сивак.

По его словам, задачи, которые были поставлены перед участниками учений, успешно выполнены.