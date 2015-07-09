Жилые дома Крымского подверглись новым разрушениям из-за обстрелов боевиков - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"На Луганском направлении двумя "горячими" точками вчера были Станица Луганская и Крымское. Активные перестрелки продолжались целый день, в частности в Крымском противник бросил в бой БМП, и в результате обстрелов инфраструктура и жилые дома подверглись новым разрушениям", - сказал Лысенко.

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По его словам, на Донецком направлении ситуация вблизи Светлодарского водохранилища несколько стабилизировалась - зафиксировано лишь два факта нарушения режима тишины со стороны боевиков.

Как сказал Лысенко, террористы также не прекращают попыток найти слабые места в оборонительных рубежах к востоку от железной дороги Донецк-Славянск. Вчера вечером было зафиксировано две вооруженные провокации возле Верхнеторецкого. В районе аэропорта эпицентром противостояния остаются Пески, где активно работают снайперы, боевики применяют 120-миллиметровые минометы.

Вчера утром на Мариупольском направлении боевики обстреляли из 152-миллиметровых пушек позиции украинских войск вблизи поселка Бахчевик на юго-восток от Волновахи. Лысенко подчеркнул, что этот населенный пункт находится на расстоянии более 10 км от линии разграничения.

Также, отметил Лысенко, в течение вчерашних суток в зоне АТО было зафиксировано два полета российских беспилотников в районе Мариуполя.