Военные успешно отбили нападение боевиков на Мариупольском направлении – штаб АТО
20:42, 06 июля 2015Война
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Украинские военные успешно отбили нападение пророссийских боевиков вблизи населенного пункта Богдановка, что на Мариупольском направлении.
REUTERS
Об этом на свое странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.
Как отмечается, бой продолжался с 17.50 до 19.30. Потери среди нападавших уточняются.
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Ситуация в зоне АТО вполне контролируется украинскими военными.
Как сообщал УНИАН, с 17.50 вблизи населенного пункта Богдановка, что на Мариупольском направлении, 2 группы пехоты боевиков численностью 10-15 человек, используя стрелковое оружие, атаковали позиции сил АТО.
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