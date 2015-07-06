Военные успешно отбили нападение боевиков на Мариупольском направлении – штаб АТО

Об этом на свое странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Как отмечается, бой продолжался с 17.50 до 19.30. Потери среди нападавших уточняются.

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Ситуация в зоне АТО вполне контролируется украинскими военными.

Как сообщал УНИАН, с 17.50 вблизи населенного пункта Богдановка, что на Мариупольском направлении, 2 группы пехоты боевиков численностью 10-15 человек, используя стрелковое оружие, атаковали позиции сил АТО.