Ситуация в зоне проведения АТО обострилась – пресс-центр

Об этом пресс-центр АТО сообщает на своей странице в Facebook.

По данным штаба, по состоянию на 18.00 в целом зафиксировано 29 обстрелов позиций сил АТО.

«Пророссийские бандиты нагло обстреливают со 152-мм артиллерии и 120-мм минометов позиции защитников Украины», - сообщает пресс-центр.

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В частности, боевики вели обстрел из 120-мм минометов позиций сил АТО вблизи н.п. Новгородское и Павлополь Донецкой области. «Также вели артиллерийский обстрел с калибра 152 мм по позициям украинских военных в районе н.п. Гранитное», - добавили в пресс-центре.

В пресс-центре также подчеркнули, что сразу после начала встречи участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине в Минске, «бандформирования, словно по чьему-то приказу, начали обстрел из 120-мм минометов позиций сил АТО». В частности, вблизи населенных пунктов Новгородское, Луганское, Опытное, Водяное.

Из стрелкового оружия боевики вели огонь в направлении населенных пунктов Марьинка, Пески, Золотое, Майорск, Станица Луганская и Лозовое.

Также зафиксировано 2 пролета вражеских беспилотников на Луганщине.

В пресс-центре отмечают, что ситуация в зоне проведения АТО находится под контролем украинских военных.