Резников объяснил, почему среди 20 освобожденных из плена украинцев было только двое военных

Чиновник также объяснил, как проходят переговоры по освобождению пленных.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников объяснил, почему среди 20 освобожденных украинцев было только 2 военнослужащих.

Как передает «Обозреватель», Резников, отвечая на вопрос, почему среди 20 освобожденных украинцев было только 2 военнослужащих, признал, что террористы крайне неохотно освобождают украинских военных.

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"Это уже деликатная материя переговоров гуманитарной группе Трехсторонней контактной группы. Но этапы есть, 10, 20, 30. Всех будем забирать", – подчеркнул он.

Резников также объяснил важность минимального раскрытия информации на этапе подготовки к обмену пленными. "Любые переговоры – это торги. Они торгуются, они смотрят, кто ценен, они читают СМИ, читают интернет. Когда ставки растут, это усложняет процесс переговоров", – пояснил он.

"Все переговоры должны быть за закрытыми дверями, должно быть доверие к переговорной команде. Если это становится предметом разглашения – публикация списков, обсуждения, тот лучше, тот хуже – это только усложняет работу переговорной команды", – заявил вице-премьер.