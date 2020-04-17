Оккупанты вчера ударили под Донецком: ВСУ ответили ранением российского наемника

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Вчера российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС, вблизи поселка Пески оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов. Потерь среди украинских защитников результате вражеского обстрела не было.

«Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огня и дали ответ из штатного вооружения. После этого противник отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений», – говорится в сообщении.

По данным разведки, 16 апреля украинские подразделения ранили одного российского наемника.

17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

«Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», – отметили в штабе.