Миссия ОБСЕ зафиксировала 168 взрывов вокруг Донецкого аэропорта

Как говорится в отчете миссии за 30 июня, опубликованном сегодня, боевые действия вокруг Донецкого аэропорта продолжаются с более сильной интенсивностью, чем это наблюдалось в предыдущие дни.

"Специальная мониторинговая миссия между 9:03 и 13:00 находясь на наблюдательном пункте Совместного центра по контролю и координации на центральном вокзале Донецка, слышала и видела 168 взрывов, в основном сопоставимые с выстрелами снарядов из минометов и танков", - говорится в отчете .

Читайте такжеБоевые действия вокруг Донецкого аэропорта продолжают усиливаться - ОБСЕ

В то же время, из зафиксированных фактов нарушения режима прекращения огня, наблюдатели ОБСЕ определили, что 109 таких случаев произошли на севере и северо-западе от поселка Спартак (подконтрольное "ДНР") и Донецкого аэропорта, а также в районе подконтрольных Украине сел Опытного и Муравейник, а также шахты Бутовская на расстоянии 3-7 км от занимаемых позиций представителями ОБСЕ. Другие 39 взрывов произошли в 10-15 км к северо-востоку от позиций наблюдателей ОБСЕ.