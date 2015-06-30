Боевые действия вокруг Донецкого аэропорта продолжают усиливаться - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете за 29 июня, опубликованном сегодня.

Наблюдатели миссии отмечают, что боевые действия вокруг Донецкого аэропорта продолжали усиливаться по сравнению с предыдущими днями.

В частности, между 08:42 и 12:21, находясь на наблюдательном пункте Совместного центра по контролю и координации на центральном железнодорожном вокзале (территория, подконтрольная “ДНР” в 8 км от центра Донецка), Специальная мониторинговая миссия зафиксировала 69 взрывов, сопоставимых с применением огня из минометов и артиллерии. По оценке миссии, речь идет преимущественно о входящем огне.

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Также было зафиксировано 34 огневые всплеска и два выстрела из стрелкового и легкого оружия на расстоянии 5-10 км с запада, северо-запада, востока, юга и юго-запада от места расположения наблюдателей.

Вместе с тем, как отмечается, между 12:45 и 16:53 миссия слышала 96 входящих и выходящих взрывов из минометов, противотанковых гранатометов, всплески огня из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия и видели 21 взрыв в воздухе из 82 мм минометов на дистанции от 2,5 до 7 км в направлении запада, северо-запада, севера и северо-востока.