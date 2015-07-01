"Азов", Семенченко и штаб АТО опровергают заявления боевиков о прекращении огня в Широкино

Заявления такого содержания сделали командир полка "Азов" Андрей Белецкий, депутат Семен Семенченко и представитель штаба АТО Андрей Миронович.

"На данную минуту в Широкином - бои. Сегодня до нас дошла замечательная новость – оказывается, вчера (заявление было опубликовано сегодня, 1 июля - ред.) ДНР провозгласило Широкино демилитаризованной зоной. То есть, вчера весь день, сегодня ночью и утром нам в Широкином и Бердянском лишь казалось, что падают 120-е мины и работают «Грады». Очевидно, это "казалось" и раненому вчера там же бойцу ВСУ", - говорится в опубликованном на странице полка в Facebook заявлении Белецкого.

Читайте также"Азов" продолжает защищать Широкино, из которого сбежали все мирные жителиОн отметил, что "поражает цинизм вражеской стороны, которая, увеличивая обстрелы и наращивая калибр, говорит о демилитаризации".

Скептически отнесся к заявлению лидера боевиков Захарченко и бывший командир "Донбасса" Семен Семенченко, который назвал ее "хорошей миной при плохой игре".

Представитель штаба АТО Андрей Миронович в комментарии ТСН.uа подтвердил, что боевики не только не прекратили огонь в Широкино, но и нарастили его интенсивность - по состоянию на 8 утра в Широкино было зафиксировано больше всего обстрелов.

Майор добавил, что украинская сторона однозначно выступает за то, чтобы создать в Широкино демилитаризованную зону, но этому мешают обстрелы боевиков.

"Ложь - это один из их главных методов ведения дискуссий. Когда боевики применяют вооружение, включая тяжелое, когда они обстреляли Мариуполь из "Градов", возникают сомнения, что они сами отведут тяжелую артиллерию. Демилитаризованная зона означает, что там не должно быть ни одного человека с оружием, а сейчас часть Широкиного заполонена боевиками. Кроме того, они и на подступах. И сегодня тяжелая артиллерия там стреляла", - рассказал Миронович.

Представитель штаба АТО подчеркнул, что у Широкино у противника сосредоточено достаточное количество личного состава и техники, чтобы нанести сильный вред и подойти к Мариуполя.

"Если мы только освободим [Широкино], а наши военные отойдут, они уже сразу будут под Мариуполем", - предостерег Миронович.