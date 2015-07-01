Марчук: Украина настаивает на создании 4-километровой зоны безопасности в Широкино, Россия - против

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

По словам Марчука, украинские предложения по созданию зоны безопасности в районе Широкино, которые были переданы 21 июня российской стороне, детально разработаны на уровне штабных документов с достаточно точными графическими координатами и касаются дальнейшего обустройства Широкино.

"В соответствии с нашими предложениями, из Широкино выводят свои вооруженные формирования и наемники, и мы, но от центра всего на 2 км. То есть создаем 4-километровую зону безопасности для стрелкового, главным образом, оружия", - подчеркнул Марчук.

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По его информации, в настоящее время в Широкино осталось всего несколько десятков человек. По убеждению Марчука, при условии создания указанной зоны безопасности, приостановления огня и отвода тяжелого вооружения в обе стороны на расстояние по 15 км люди могут начать возвращаться в поселок, и тогда встанет вопрос о функционировании власти для поддержания порядка, поскольку в таких зонах, как Широкино, распространены мародерство и криминал.

Как сказал Марчук, в связи с крайней необходимостью поддержания порядка в поселке "украинская сторона предложила, чтобы сначала, на переходный период был небольшой отряд милиции из 16 человек, вооруженный только пистолетами для личной охраны". В этой связи он отметил, что российская сторона и наемники не соглашаются на эти предложения.

"Они настаивают, чтобы было патрулирование, когда половину Широкино патрулируют они в милицейском смысле, а половину патрулируем мы", - отметил Марчук и добавил, что украинская сторона категорически не может согласиться на такие условия, так как согласно Минским соглашениям от 12 февраля 2015 года линия разграничения должна проходить за пределами поселка, а весь населенный пункт должен быть под контролем Украины.

Таким образом, для компромисса украинская сторона предложила, чтобы это подразделение милиции формировалось следующим образом - 10 милиционеров со стороны Украины и 6 представителей противоположной стороны, которые должны также быть милиционерами. Марчук отметил, что в этот переходный период совместный отряд милиции должен выполнять роль местной власти, но о формировании настоящей власти, что возможно осуществить только путем проведения выборов в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами, говорить рано.

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На данный момент российская сторона также не соглашается на то, чтобы представительство милиционеров было реализовано в формате 10+6 с обеих сторон, отметил Марчук.

В центре Широкино в помещении почтового отделения Украины предлагает разместить постоянно действующий в течение 24 часов в сутки наблюдательный пункт Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. "В ОБСЕ не только согласны, но и поддерживают такую версию", - сообщил Марчук. Кроме того, по его словам, миссия ОБСЕ готова увеличить количество своих инспекторов в поселке для патрулирования и контроля за условиями создания зоны безопасности.

По словам Марчука, с ОБСЕ и российской стороной уже согласовано, что в Широкино должна действовать контрольная группа Общего центра по контролю и координации за соблюдением режима прекращения огня.

Он отметил, что украинские предложения не имеют ничего общего с утверждениями некоторых лиц, что якобы Украина сдает в поселке позиции.

Марчук резюмировал, что все стороны договорились создать по три совместных блокпоста в районе Широкино. На каждом посту будут присутствовать представители ОБСЕ, украинские и российские военные. На данный момент российская сторона настаивает, чтобы на эти блокпосты также привлекли представителей так называемой "ДНР", но Украина с этим не соглашается.