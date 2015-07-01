Марчук назвал захват Дебальцево и части Широкино нарушением Минских соглашений

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

“После Минских соглашений от февраля этого года и сентября прошлого года, где стоят подписи России - подпись Зурабова; Украины - подпись Кучмы, и стоят подписи Плотницкого и Захарченко... линия разграничения должна быть за Дебальцево и за Широкино, но российская сторона, сепаратисты - но понятное дело, что там все делает Россия - они нарушили соглашения и нарушили свои подписи”, - подчеркнул Марчук.

Читайте такжеМинские соглашения должны выполняться поочередно и обеими сторонами - КучмаОн пояснил, что украинская сторона начала выполнять подписанные договоренности 12 февраля, а российская сторона и вооруженные наемники и террористы наоборот, воспользовались этим, чтобы захватить Дебальцево и часть Широкиного.

По словам Марчука, вдоль линии разграничения вне зоны крупных стратегических городов или таких «горячих точек» как Донецкий аэропорт, существуют так называемые «серые зоны». По его словам, это очень малозаселенные территории, которые по договоренностям должны были бы остаться под контролем Украины, но из-за того, что боевики воспользовались моментом отвода Украиной тяжелого вооружения, туда стали попадать и продолжают это делать диверсионные группы боевиков. “Они путем такой ползучей инфильтрации практически стали или серыми, то есть ничьими, или контролируемыми боевиками, или частично и ими, и нами”, - отметил Марчук. Он пояснил, что такой сценарий является наихудшим для местного населения, потому что в таких зонах нет власти и порядка.

Как сообщал УНИАН, РФ не отвечает на предложения Украины относительно отвода тяжелых вооружений по всей линии разграничения.

Заседания рабочих подгрупп и Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 7 июля.