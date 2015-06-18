В составе миссии ОБСЕ на Донбассе работают 25 россиян

Об этом сообщил представитель СММ ОБСЕ Майкл Боцюркив. "Теперь у нас 483 наблюдателя и 60 других работников международных организаций и 228 работников из Украины. У нас 23 новых наблюдателя проходят обучение, и в целом это 771 человек", - отметил он.

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Также Майкл Боцюркив сообщил, что в составе миссии 25 наблюдателей из России.

"Численность наша растет, и мы все больше используем бронированные автомобили, мы теперь можем больше территории покрывать, и в некоторые дни у нас было до 80 патрулей. Также, благодаря нашим беспилотникам, мы достаточно много территории сейчас покрываем", - сказал представитель миссии ОБСЕ.