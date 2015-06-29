За сутки в зоне АТО пятеро украинских военных получили ранения – Лысенко

За минувшие сутки во время боевых действий ни один украинский военный не погиб, пятеро получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, боевики вчера вечером около 70 раз обстреляли украинские позиции и населенные пункты. Всего за сутки противник совершил 101 вооруженную провокацию против сил АТО.

Вечером у Новотошковского была выявлена группа из 35 боевиков, которые вступили с украинскими военными в бой. Понеся потери, боевики отступили.