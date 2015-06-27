Осенью начнутся учения украинских военных с инструкторами из Канады

Учения военнослужащих Вооруженных сил Украины с военными инструкторами из Канады начнутся осенью этого года.

Об этом шла речь во время встречи министра обороны Украины Степана Полторака и министра национальной обороны Канады Джейсона Кенни, состоявшейся сегодня в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области, сообщили УНИАН в пресс-службе оборонного ведомства Украины.

Отмечается, что сейчас продолжается проработка проекта Технического соглашения между Министерством обороны Украины и Департаментом национальной обороны Канады о проведении военной подготовки в Украине.

Полторак отметил, что учения начнутся уже осенью этого года и будут продолжаться в течение двух следующих лет. По его словам, такие учения дадут возможность получить украинским военным новые знания, в соответствии со стандартами НАТО, а для канадских тренеров - перенять украинский опыт, полученный во время ведения боевых действий в зоне проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, в апреле канадский премьер-министр Стивен Харпер объявил, что Канада направит в Украину около 200 своих военнослужащих для проведения военных учений и подготовки военнослужащих Вооруженных сил.