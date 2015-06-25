Обстрелы на Донбассе: ситуация под Мариуполем усложняется

Вчера вечером, 24 июня, после относительного затишья вдоль всей линии разграничения сторон в зоне АТО боевики значительно активизировались.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Так, вечером до полуночи боевики свыше 30 раз обстреляли позиции украинских военных.

"Больше всего ситуация осложнилась возле Мариуполя. Наши позиции рядом с Широкино и Талаковкой были плотно обстреляны из мощных 152-мм гаубиц. По Бердянскому враг стрелял из артиллерийских систем калибра 122 мм. Кроме того, Широкино обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов и переносных версий РСЗО «Град-П»", - отметили в штабе.

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Пески и Опытное, что недалеко от Донецка, боевики обстреляли из 120-мм минометов. Также под обстрелы из тяжелых минометов попали Ленинское и Кирово, что в районе Артемовска, а на Луганщине - Счастье и Станица Луганская.

"Всего в течение минувших суток было зафиксировано 43 случая применения врагом оружия. На протяжении этих суток, с полуночи до этого времени, наемники Кремля 6 раз били по позициям украинских войск. Из 120-мм минометов - опять по Широкино. Из стрелкового оружия и гранатометов – по Красногоровке и Бердянскому", - добавили в штабе.