НАТО может предоставить летальное оружие в случае ухудшения ситуации на Донбассе - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что страны - члены НАТО готовы пересмотреть свои позиции по поставкам летального оружия Украина в случае ухудшения ситуации на востоке.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом министр заявил в Брюсселе на пресс-конференции после завершения заседания Комиссии Украина-НАТО.

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"В ходе заседания все страны-члены решительно осудили нарушение Российской Федерацией и террористическими группировками Минских договоренностей и подтвердили возможность пересмотра вопроса о предоставлении Украине летального оружия, если Минские соглашения и в дальнейшем будут грубо нарушаться Российской Федерацией и террористами", - сказал Полторак.

Он также сообщил, что в конце июля в Киеве может быть подписано техническое соглашение о создании литовско-польско-украинской бригады, а в конце этого - начале следующего года будут проведены соответствующие учения.