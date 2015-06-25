СМИ: беглую "министра ЛНР" Лаптеву вывезли из России, держат в Луганске и подвергают пыткам

Об этом сообщает ОстроВ со сслыкой на информированный источник.

Так, по словам источника, Лаптева, ранее сбежавшая с присвоенными деньгами, была задержана на территории России и доставлена в Луганск.

В настоящее время Лаптева находится "под следствием" органов Министерства госбезопасности "ЛНР".

Читайте такжеВ Луганской области задержали водителя, везшего в Харьков на продажу семена из "гумконвоя"Также, по непроверенной информации, Лаптева подвергается пыткам и избиениям. Известно, что беглому "министру" уже оказывалась медицинская помощь после избиений.

Напомним, в начале мая Лаптева покинула свой пост и вместе с заместителем О. Тарасюком исчезла в неизвестном направлении. Уже после ее побега Генеральная прокуратура "ЛНР" установила, что Лаптева занималась приписками и воровством - увеличивала на бумаге количество учеников и студентов на оккупированной территории, получала на "мертвых душ" гуманитарную помощь из России, которую присваивала.