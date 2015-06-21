Обстрелы на Донбассе: самой сложной ситуация остается в районе Донецка

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Самой сложной ситуация остается в районе Донецка.

"По Красногоровке, Опытному, Песках, Марьинке и Авдеевке вчера поздно вечером боевики неоднократно палили из 120-мм минометов. Населенный пункт Опытное был обстрелян из гаубиц калибра 152 мм. А 122-мм вражеские артсистемы били по Широкиному", - отмечают в штабе.

В Луганской области боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Золотого и Станицы Луганской. Также из 120-мм минометов захватчики били по окрестностям Попасной и Троицкого.

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По данным штаба, в течение ночи велась активная воздушная разведка. Больше всего беспилотников боевиков было замечено в районе Луганска.

По состоянию на утро, обстрелы позиций украинских военных не прекращаются.

"Утром бандиты пророссийских гибридных вооруженных группировок уже больше 15 раз обстреляли позиции сил АТО. В основном на Донецком направлении. Чаще всего наемники Кремля наносят огневые удары из 120-мм минометов, 122 и 152-мм гаубиц", - добавляют в пресс-центре.