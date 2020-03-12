В Минске договорились о консультативном совете, боевики называют это "согласием Киева" на прямой диалог

Задача совета – выработка рекомендаций по политическим вопросам в рамках компетенции подгруппы, пояснили в ОБСЕ.

На заседании Трехсторонней контактной группы с участием председателя ОПУ Андрея Ермака и заместителя главы Администрации Путина Дмитрия Козака было принято решение о создании в составе группы консультативного совета по политическим вопросам.

Об этом сообщает Офис президента.

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Решение создать совет было принято после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии с целью выполнения договоренностей, достигнутых во время «нормандского саммита» 9 декабря в Париже.

Новости Донбасса пишут, что о консультативном совете было упомянуто представителем ОБСЕ Хайди Грау в контексте постановки вопроса об особом статусе ОРДЛО.

«Задача совета – выработка рекомендаций по политическим вопросам в рамках компетенции подгруппы», – сказала она.

В то же время заместитель главы Администрации Путина Дмитрий Козак заявил, что новый механизм по урегулированию на Донбассе предусматривает создание «переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта»: «Пока больше говорить не надо. Надо бережно относиться к этим договоренностям, чтобы они не сорвались. Мы надеемся, что они состоятся».

В то же время представители российских наемников считают договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с ними: «Важно, что это будет площадка для прямого диалога, общения обеих сторон конфликта – Донбасса и Украины», – утверждает так называемый «глава МИД ДНР» Наталья Никифорова.

Как сообщал УНИАН, в Минске 11 марта также договорились об одновременном открытии двух контрольных пунктов выезда-въезда на Донбассе.