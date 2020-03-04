Освобожденного из плена "ДНР" подозревают в пытках украинских бойцов

Проводятся процессуальные действия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности всех причастных лиц.

Гражданина Украины, которого вернули в результате обмена с российскими наемниками в конце 2019 года, подозревают в пытках украинских бойцов и сотрудничестве с боевиками.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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По версии следствия, гражданин во время пребывания в тюрьме так называемого "МГБ ДНР" в оккупированном Донецке добровольно вступил в указанное незаконное вооруженное формирование. Совместно с другими его участниками он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан: гражданских лиц и пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые содержались в застенках.

Доказательства совершения указанным лицом особо тяжких преступлений собрано по результатам допросов потерпевших, освобожденных из плена, в рамках производства по фактам совершения боевиками незаконных вооруженных формирований РФ жестокого обращения и пыток пленных украинских военнослужащих и мирных граждан.

Следствие продолжается. Проводятся процессуальные действия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности всех причастных лиц.

Сейчас уже установлено более 160 специально созданных в течение 2014-2020 годов мест несвободы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в которых противоправно содержалось более 3 тысяч человек. В большинстве случаев потерпевшие содержались в нечеловеческих условиях, к ним применялись пытки и истязания.