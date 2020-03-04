Штаб ООС назвал самую "горячую точку" Донбасса в феврале

Применение запрещенного вооружения оккупантами в феврале увеличилось вдвое по сравнению с январем.

В феврале российские оккупанты выстрелили более 1 тыс. 500 боеприпасов по позициям Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Читайте такжеОккупанты вчера активно били под Мариуполем из запрещенного оружия, один военный погиб

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

В частности, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает об увеличении количества обстрелов позиций подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

«По данным штаба Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации в течение февраля 2020 года из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение танка выпустили более полутора тысяч боеприпасов, что вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем. Наиболее напряженной обстановка была в районе населенного пункта Орехово, вблизи которого по подразделениям Объединенных сил выпущено треть от общего количества боеприпасов», - говорится в сообщении.

В связи с этим сказано, что украинская сторона СЦКК осуждает грубые нарушения Минских договоренностей.