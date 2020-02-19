"На пункте "Баня" сейчас никого нет": нардеп раскрыл детали закрытого заседания комитета ВР по нацбезопасности

Еще одно заседание должно состояться 21 февраля.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки недоволен докладом Генерального штаба Вооруженных сил Украины по ситуации на Донбассе и будет проводить еще одно заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после закрытого заседания комитета сказал его председатель Александр Завитневич.

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Он отметил, что на заседании рассматривался вопрос о ситуации на Донбассе 18 февраля, по которому докладывал Генштаб. Кроме того, на заседании рассматривался вопрос об отчете Кабинета министров, по которому докладывал министр.

«У нас еще был вопрос - это отчет также министра обороны по поводу поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности и о встрече в Брюсселе по вопросам нашей интеграции в НАТО», - рассказал Завитневич.

Отвечая на вопрос об обсуждении на комитете ситуации на Донбассе, он заметил: «По поводу обострения у нас был закрытый комитет... но в пятницу будет еще один комитет, будем вызывать представителей Генерального штаба».

Также на вопрос о том, что якобы украинские военнослужащие утратили некоторые свои позиции, утратили опорный пункт, Завитневич сказал: «Сейчас там никого нет». На уточнение, о чем идет речь, он добавил: «Пункт «Баня». Нам сказали сейчас... что там сейчас никого нет».

Вместе с тем председатель комитета отметил: «Члены комитета недовольны той формой и тем содержанием, которое мы ожидали услышать». Он уточнил, что докладывал по этому вопросу не министр обороны, а представитель Генерального штаба.

«Заседание комитета было - это получить ответы, которые мы хотели услышать как члены комитета, которое состоялось вчера. А мы не услышали того, что мы хотели услышать... В пятницу мы планируем провести комитет, сейчас мы решили пригласить снова представителей Генерального штаба или других лиц, других военнослужащих», - заявил Завитневич и не исключил, что следующий комитет также будет проходить в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще 6 получили ранения.

Вместе с тем были уничтожены 5 оккупантов.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска хотели захватить наблюдательные пункты ВСУ в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.