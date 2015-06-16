Полк "Днепр-1" обнаружил 200 единиц техники боевиков (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе полка на странице в Facebook.

"Можно откровенно говорить об очередных следах присутствия российской техники и наемников, в том числе на оккупированной территории Луганщины", - говорится в сообщении.

В частности, в Славяносербском районе Луганска, на территории захваченной российскими террористическими войсками ВЧ 3035 найдено 24 танка, 12 БМД, 14 БТР и 11 УРАЛов.

На территории захваченной воинской части - базе ЗРП ВЧ А-1973 - найдено 14 танков и 7 УРАЛов.

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Также выявлено значительное количество УРАЛов, МТЛБ в других районах города.

Всего найдено техники:

МТЛБ - 6 единиц

БМД - 12 ед.

БТР - 14 единиц

УРАЛ - 47 единиц

КаМАЗ - 49 единиц

Танк - 63 единицы

"И это далеко не вся боевая техника, которая сосредоточена в оккупированном Луганске", - считают в "Днепре-1".