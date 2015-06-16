Полк "Днепр-1" обнаружил 200 единиц техники боевиков (видео)
С помощью аэроразведки полк "Днепр-1" зафиксировал 200 единиц боевой техники боевиков на Луганщине.
Об этом сообщили в пресс-службе полка на странице в Facebook.
"Можно откровенно говорить об очередных следах присутствия российской техники и наемников, в том числе на оккупированной территории Луганщины", - говорится в сообщении.
В частности, в Славяносербском районе Луганска, на территории захваченной российскими террористическими войсками ВЧ 3035 найдено 24 танка, 12 БМД, 14 БТР и 11 УРАЛов.
На территории захваченной воинской части - базе ЗРП ВЧ А-1973 - найдено 14 танков и 7 УРАЛов.
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Также выявлено значительное количество УРАЛов, МТЛБ в других районах города.
Всего найдено техники:
МТЛБ - 6 единиц
БМД - 12 ед.
БТР - 14 единиц
УРАЛ - 47 единиц
КаМАЗ - 49 единиц
Танк - 63 единицы
"И это далеко не вся боевая техника, которая сосредоточена в оккупированном Луганске", - считают в "Днепре-1".